22 лютого Остап Стахів (справа) зірвав брифінг нового начальника ГУ Нацполіції Львівщини Олександра Шляховського (в центрі)

Галицький районний суд Львова скасував штраф львівському провокатору Остапу Стахіву за порушення карантину у приміщенні обласного управління поліції. У лютому він без маски увірвався на прес-конференцію начальника поліції Олександра Шляховського, однак поліція склала протокол про порушення карантину лише через два місяці після інциденту.

Як вказано у матеріалах справи, 22 лютого, під час першого брифінгу нового начальника ГУ Нацполіції у Львівській області Олександра Шляховського, Остап Стахів разом зі своїми прихильниками увірвався до управління поліції, відмовлявся вдягнути маску, перешкоджав роботі журналістів і, зрештою, зірвав прес-конференцію. За порушення карантину поліцейські склали на порушника протокол за ч. 2 ст. 44-3 КУпАП (перебування у громадських місцях без маски), який передбачав штраф у 170 грн. Щоправда протокл склали лише через два місяці після порушення – 5 травня.

Аби оскаржити постанову поліцейських, Остап Стахів звернувся до суду. Він вважає, що постанова є незаконною, адже її склали не на місці порушення, а більш ніж через два місяці у Золочеві. Крім цього, він просив суд поновити термін на оскарження постанови про штраф, оскільки про неї він дізнався лише у вересні від виконавчої служби.

Під час розгляду справи 4 листопада суддя Галицького районного суду Наталія Зубачик визнала, що під час складання адмінпротоколу через два місяці після інциденту поліцейські порушили закон, адже мали зробити це не пізніше, ніж через два місяці. Враховуючи обставини справи, суд поновив Остапу Стахіву термін на оскарження постанови, скасував постанову поліції про 170 грн штрафу і взагалі закрив справу проти провокатора. ГУ Нацполіції Львівщини має сплатити 454 грн судового збору. Це рішення можна оскаржити у апеляційному суді.

До пандемії коронавірусу 35-річний Остап Стахів був маловідомим у Львові провокатором, головою громадської організації «Ідея нації», якого часто звинувачували в організації замовних акцій протесту. Від початку карантину він неодноразово влаштовував провокації у лікарнях Львова та інших міст, транслюючи їх у соцмережі і переконуючи своїх підписників у тому, що пандемія коронавірусу – це вигадка.

Він та його прихильники неодноразово проводили нелегальні пікети проти вакцинації від Covid-19 та карантину. Влітку він організував акцію проти вакцинації від коронавірусу, до якої залучив дітей. Однак суди систематично відмовляються штрафувати Остапа Стахіва за антивакцинаторські протести та відмову носити маску в публічних місцях.