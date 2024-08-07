Зниження цін найближчим часом експерти не очікують

На початку серпня деякі овочі з борщового набору коштують удвічі дорожче, ніж в аналогічний період торік. Зниження цін найближчим часом не прогнозується, розповіла ZAXID.NET керівниця маркетингового відділу оптового ринку сільськогосподарської продукції «Шувар» Тетяна Попович.

Зараз на «Шуварі», за словами Тетяни Попович, ціни на овочі борщового набору такі:

Картопля – 10-16 грн/кг (проти 8 грн/кг в середньому торік);

Білоголова капуста – 19-20 грн/кг (проти 7 грн/кг торік);

Ріпчаста цибуля – 13-18 грн/кг (проти 14 грн/кг торік).

«Таке трапилося через погані погодні умови, що вплинули на врожайність. Імовірно, ціни стабілізуються в найближчі тижні. Зниження цін на цибулю до осені не очікується», – говорить Тетяна Попович.

Водночас ціни на буряк і моркву залишаються на минулорічному рівні або навіть нижчі. Так, морква на «Шуварі» зараз коштує 12-15 грн за кг, а торік ціна становила 17 грн за кг; ціна буряку незмінна – 9-10 грн за кг.

Як повідомляв ZAXID.NET, цьогоріч в Україні рекордно низькі ціни на кавуни.