Свіжоперекопаний ґрунт може створювати хибне відчуття, що зубки легко висадити на потрібну глибину

Грядку для озимого часнику краще готувати заздалегідь, а не безпосередньо перед висаджуванням. Після перекопування ґрунт залишається пухким, а згодом осідає під дією дощів і власної ваги. Якщо зубки посадити одразу, разом із землею вони можуть опуститися нижче, ніж потрібно. Через це навесні часнику буде складніше пробитися до поверхні. Як правильно садити часник, пише «Порадниця».

Чому ґрунт має осісти

Після перекопування між частинками ґрунту залишається багато повітря, тому земля поступово ущільнюється. Особливо помітним цей процес стає після дощів: поверхня грядки може просісти на кілька сантиметрів.

Якщо часник уже посаджений, змінити глибину розташування зубків буде неможливо. Надто заглиблені зубки навесні можуть сходити пізніше, а рослини – розвиватися повільніше.

Тому підготовлену грядку варто залишити на певний час. За цей період ґрунт осяде, а городник зможе побачити, як земля поводиться після опадів.

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Як правильно підготувати грядку

Спочатку слід очистити ділянку від рослинних решток і бур’янів. Потім перекопайте або глибоко розпушіть ґрунт, додайте зрілий компост чи добре перепрілу органіку, якщо це потрібно для конкретної ділянки.

Після цього вирівняйте поверхню та залиште грядку до посадки. Свіжий гній перед висаджуванням часнику краще не вносити: надлишок поживних речовин може спричинити надмірний ріст зеленої маси та погіршити розвиток рослин.

Якщо після дощу на грядці утворюються калюжі, спочатку варто розв’язати проблему із зайвою вологою. Часник значно краще переносить зимові умови в ґрунті, де вода не застоюється.

Чим небезпечна надто пухка земля

Щойно перекопаний ґрунт може створювати хибне відчуття, що зубки легко висадити на потрібну глибину. Проте після опадів його структура змінюється, і посадковий матеріал може опинитися нижче.

Нерівномірне осідання ґрунту може призвести до того, що одні зубки опиняться глибше, а інші – ближче до поверхні. Через це навесні сходи можуть з’являтися неодночасно.

Коли земля вже стабілізувалася, набагато легше сформувати борозни однакової глибини та розмістити зубки рівномірно.