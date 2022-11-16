Палата депутатів Чехії (нижня палата парламенту) в середу, 16 листопада, ухвалила резолюцію, у якій визнала чинний режим у Російській Федерації терористичним, пише «Бабель» з посиланням на сайт чеського парламенту.

Чеські парламентарі засудили російську агресію в Україні, зокрема широкомасштабні напади на мирне населення, цивільні об’єкти та ключову енергетичну інфраструктуру.

Також парламент Чехії не визнає результати проведених Росією псевдореферендумів у Донецькій, Луганській, Херсонській та Запорізькій областях України та вважає чинний російський режим терористичним.

Нагадаємо, 18 жовтня парламент Естонії (Рійгікогу) визнав правлячий в росії режим терористичним. Перед цим, 13 жовтня Парламентська асамблея Ради Європи ухвалила резолюцію, де вперше визнала нинішній російський режим терористичним. Такої самої думки про російську владу дотримується польський Сенат.

У квітні Верховна Рада України визнала правлячий у Росії режим нацистським.