Оглядати кущі бажано щотижня протягом усього періоду активного росту

У другій половині літа помідори активно формують і наливають плоди. Саме зараз рослині потрібен правильний догляд, адже від нього залежить не лише кількість, а й розмір майбутнього врожаю. Один із найважливіших прийомів, який займає лише кілька секунд, допомагає спрямувати сили рослини на достигання вже сформованих плодів. Більше про це пише Еxpress.

Чому варто видаляти пасинки

У пазухах між головним стеблом і листками томата постійно з'являються бічні пагони, які називають пасинками. Якщо їх не видаляти, рослина починає витрачати значну частину поживних речовин на нарощування нової зеленої маси та додаткових пагонів.

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У результаті плоди можуть виростати дрібнішими, а їхнє достигання затягується.

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Видалення пасинків дозволяє рослині спрямувати більше енергії на розвиток уже сформованих помідорів, завдяки чому вони стають більшими, соковитішими та швидше набирають колір.

Які томати потрібно пасинкувати

Найчастіше пасинкування проводять у високорослих (індетермінантних) сортах томатів, які безперервно ростуть протягом сезону.

Низькорослі (детермінантні) сорти часто утворюють менше пасинків, а для окремих із них їх видалення взагалі не рекомендується, адже це може зменшити врожайність. Тому перед процедурою варто врахувати особливості конкретного сорту.

Як правильно видаляти пасинки

Пасинки найкраще видаляти, коли вони ще невеликі, приблизно 3–5 сантиметрів завдовжки. У такому разі їх легко відщипнути пальцями без використання інструментів.

Якщо ж пагін уже встиг сильно вирости, краще скористатися чистим і продезінфікованим секатором або ножицями. Зріз робіть максимально близько до стебла, але не пошкоджуйте основну рослину.

Як не переплутати пасинок із квітковою китицею

Початківці часто припускаються помилки, видаляючи не той пагін. Пасинок завжди виростає в пазусі між листком і головним стеблом та поступово формує нові листки.

Квіткова китиця з'являється безпосередньо на головному стеблі й швидко утворює бутони або маленькі плоди. Саме її видаляти не можна.

Коли проводити процедуру

Оглядати кущі бажано щотижня протягом усього періоду активного росту. Найкраще виконувати пасинкування вранці у суху погоду. За день місце відриву або зрізу встигає підсохнути, що зменшує ризик проникнення інфекцій.

Регулярне видалення зайвих пагонів допомагає також покращити провітрювання кущів, знизити ризик грибкових захворювань і сприяти рівномірному достиганню врожаю.