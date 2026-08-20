Полуниця може добре плодоносити на одному місці кілька років, але з часом її врожайність часто знижується. Ягоди стають дрібнішими, кущі загущуються, а в ґрунті можуть накопичуватися збудники хвороб і шкідники, характерні для цієї культури. Коли час оновлювати грядки, пише Outdoor Guide.

Коли полуницю варто переносити на нове місце

Зазвичай полуничну грядку оновлюють приблизно раз на два-три роки. Однак орієнтуватися лише на вік рослин не варто. Якщо кущі залишаються здоровими, добре розвиваються та дають стабільний урожай великих ягід, із пересаджуванням можна не поспішати.

Лише важливі новини – підписуйся на наш WhatsApp-канал

Сигналом до оновлення може стати помітне зменшення кількості ягід, їхнє подрібнення, загущення кущів або часті проблеми із захворюваннями. У такому разі краще не переносити старі рослини, а закласти нову грядку з молодого посадкового матеріалу.

Оперативні, достовірні і найважливіші новини тут Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google

Додати

Які рослини обрати для нової грядки

Для пересаджування відбирайте молоді «розетки», які утворилися на вусах здорових і врожайних кущів. Важливо, щоб вони вже мали власну добре розвинену кореневу систему.

Не варто брати посадковий матеріал від слабких, хворих або малопродуктивних рослин. Нові кущі успадкують не лише переваги материнської рослини, а й можуть зберегти її проблеми.

Акуратно відокремте вкорінену «розетку» від материнського куща та перенесіть її на підготовлену ділянку. Під час садіння стежте, щоб центральна точка росту залишалася на рівні ґрунту. Не заглиблюйте її, інакше рослина може погано розвиватися.

Якою має бути нова грядка

Для полуниці обирайте добре освітлену ділянку, де немає тривалого застою води. Ґрунт має бути пухким, родючим і достатньо проникним для повітря та води.

Не висаджуйте рослини в низині, де після дощів довго залишається вода. Надмірна вологість може сприяти загниванню коренів і розвитку хвороб.

Підготуйте місце до висаджування заздалегідь, очистьте його від бур’янів і подбайте про достатню кількість поживних речовин у ґрунті. Не загущуйте посадки, адже хороше провітрювання кущів допомагає зменшити ризик поширення хвороб.

Як доглядати за пересадженою полуницею

Після висаджування молодим рослинам потрібен регулярний полив. Особливо уважно стежте за вологістю ґрунту в період, коли кущі ще формують нову кореневу систему.

Поверхню ґрунту можна замульчувати. Шар органічної мульчі допоможе довше зберігати вологу, захистить землю від перегрівання та стримуватиме ріст бур’янів.

Після пересаджування регулярно оглядайте рослини. Якщо помітите пошкоджене листя або ознаки захворювань, своєчасно видаляйте проблемні частини та не допускайте поширення інфекції на сусідні кущі.

Що робити зі старою полуничною грядкою

Не поспішайте одразу повертати полуницю на ту саму ділянку. Якщо є можливість, використайте її для вирощування інших культур, щоб ґрунт поступово відновився.

Дотримання сівозміни допомагає зменшити накопичення збудників хвороб і шкідників, пов’язаних із тривалим вирощуванням однієї культури на одному місці.

Якщо ділянка невелика, частину молодих кущів можна висадити на високих грядках або вирощувати в достатньо містких контейнерах. Це дасть змогу не переривати вирощування полуниці, поки основне місце готуватиметься до нового циклу.