Порошенко і Варфоломій підписали угоду про співпрацю між Україною і Вселенським патріархатом

Ця угода завершує процес, щоб надання томосу відбулося за всіма канонами православної церкви

СуспільствоАндрій Стець, сьогодні, 11:541780

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Порошенко і Варфоломій підписали угоду про співпрацю між Україною і Вселенським патріархатом
фото Лариси Сарган
Порошенко наголосив, що 3 листопада – це історичний день для створення Української автокефальної православної церкви

Президент Петро Порошенко Порошенко і Вселенський патріарх Варфоломій підписали угоду про співпрацю та взаємодію між Україною та Вселенським патріархатом. Трансляція підписання угоди велася на сторінці президента в Facebook.

«Сьогодні історичний день. Ми уклали угоду про співробітництво та взаємодію між Україною та Вселенським патріархатом, яку разом з Його Всесвятістю ми щойно підписали», - написав Порошенко пізніше в Twitter.

За словами голови держави, ця Угода завершує процес, щоб надання томосу відбулося за всіма канонами православної церкви.

Президент наголосив, що 3 листопада – це історичний день для створення Української автокефальної православної церкви.

«Закликаю українців молитися за мир, за єдність української церкви, молитися за те, щоб Господь не допустив провокацій, яких так прагнуть наші вороги, щоб Господь не допустив крові. Ми будемо робити все можливе, щоб якнайшвидше завершити процес надання томосу українській церкві Вселенським патріархом Варфоломієм», - сказав Порошенко.

Нагадаємо, 11 жовтня синод Вселенського патріархату зняв анафему з предстоятелів УПЦ КП Філарета і УАПЦ Макарія, а також прийняв рішення припинити дію указу 1686 року про дозвіл на висвячення київського митрополита Московським патріархом, яке в Росії вважають передачею канонічної території України.

Рішення Синоду відкривають дорогу для надання Томосу про автокефалію після об'єднавчого собору УПЦ КП, УАПЦ та УПЦ МП.

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