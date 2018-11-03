УПЦ (КП) проситиме Верховну Раду прийняти закон про зміну назви УПЦ (МП), – Філарет

Київський патріархат звернеться до Верховної Ради з проханням прийняти закон про єдину православну церкву в Україні, а також про зміну назви УПЦ (МП) на Російську православну церкву в Україні. Про це повідомив предстоятель УПЦ (КП) Філарет, інформує Радіо Свобода.

«Чого ми будемо вимагати? Це щоб в Україні була одна українська православна церква і щоб РПЦ не ховалася під назвою «українська», будучи по суті російською. І тому ми будемо просити Верховну Раду, щоб вона прийняла закон про те, що в Україні одна Українська православна церква, а друга православна церква повинна називатися російською церквою. Тим більше, богослужіння звершують церковнослов'янською мовою, проповідь - на російській мові, захищають інтереси на сході російські», - сказав Філарет.

За словами предстоятеля УПЦ КП, після об'єднана українська церква буде називатися Українською православною церквою.

Зазначимо, що раніше Архієпископ Чернігівський і Ніжинський, речник Української православної церкви Київського патріархату (УПЦ КП) Євстратій Зоря заявив, що Верховна Рада має ухвалити закон, за яким Українська православна церква Московського патріархату (УПЦ МП) має змінити офіційну назву на «Російська православна церква».

Як повідомляв ZAXID.NET, 11 жовтня Синод Вселенського патріархату підтримав надання автокефалії Україні й офіційно затвердив, що церквою-матір'ю України є Константинополь. Синод також зняв анафему з очільника УПЦ КП Філарета та предстоятеля Української автокефальної православної церкви (УАПЦ) Макарія.

Після цього Філарет заявив, що найближчим часом відбудеться об’єднавчий Архієрейський собор, щоб створити єдину Українську помісну церкву. При цьому глава УАПЦ Макарій вже заявив, що між ним і Філаретом виникли суперечки з цього питання. Зокрема, зі слів Макарія, очільники двох церков наразі не дійшли згоди щодо дати собору, його статуту та назви об'єднаної церкви. Як повідомив глава УАПЦ Макарій, Філарет хоче, щоб об’єднавчий собор ґрунтувався на статуті його церкви, тоді як Макарій виступає за те, щоб зі статутів УАПЦ і УПЦ КП зробити один статут.

Таким чином розбіжності між двома церквами можуть затягнути надання автокефалії для православної церкви в Україні.