Перед настанням холодів виноградні кущі потребують особливого догляду. Важливо не лише підживити рослини, щоб вони отримали необхідні елементи для зимівлі, але й правильно обрізати та підготувати до морозів. Такий догляд значно знижує ризик ураження грибками, шкідниками та забезпечує здоровий врожай наступного сезону. Чим укрити виноград, пише ТСН.

Підживлення винограду перед зимою

Підживлення слід проводити після того, як рослина витратила поживні речовини протягом сезону. Використовуйте калійно-фосфорні добрива, які допомагають винограду накопичити ресурси для холодного періоду.

Обрізка виноградних кущів

Обрізання роблять після перших заморозків, коли живлення переміщується у кореневу систему. Необхідно уважно видаляти всі уражені пагони та ті, що не принесуть плодів, щоб запобігти поширенню хвороб і шкідників.

Як укрити виноград на зиму

Найбільш поширені способи укриття – присипання землею, використання соломи, ялинового гілля або спеціальних матеріалів, таких як спанбонд, руберойд чи шифер. В умовах суворих зим матеріали можна комбінувати для більш надійного захисту кущів. Важливо не лише утеплити виноград, а й захистити його від гризунів, які часто шкодять пагонам у зимовий період.