Росіяни зранку здійснили масований ракетний удар по Миколаєву. Від щонайменше 10 ракет постраждали будівлі двох університетів міста. Також ракетами обстріляли знову Харків, Бахмут, Одеську область і Кременчук. Артилерійські обстріли продовжуються у східних та південних областях.

ZAXID.NET підсумовує 142 день війни і коротко розповідає про наші перемоги і втрати.

Звідки атакували

Уночі дві ракети росіяни випустили по Харкову, загиблих та поранених, за попередніми даними, немає. Під час нічних обстрілів Дніпропетровщини постраждала одна школа. Зранку понад 10 вибухів пролунали в Миколаєві: росіяни обстріляли два університети, поранення отримали дві людини. У Бахмуті на Донеччині російські військові поцілили трьома ракетами по житловому масиву та ринку, шестеро постраждалих.

Ще три ракети увечері прилетіли в Одеську область, ще одну вдалося збити силам ППО. Повідомили про вибухи в Дніпрі та в Кременчуці Полтавської області.

За даними Генштабу, окупанти знову обстріляли позиції українських військових у Сумській області. Від ствольної та реактивної артилерії постраждала низка населених пунктів Харківської області. На окремих ділянках на Донеччині ворог активізував застосування авіації, ствольної та реактивної артилерії, щоб вийти на адмінкордони області.

Також окупанти намагалися взяти під контроль ділянку дороги Бахмут – Лисичанськ, проте ЗСУ відбили цей наступ і відкинули їх назад. Крім того, росіяни провели декілька безуспішних спроб покращити своє тактичне положення на напрямках Миколаївка – Спірне, Миронівка – Вуглегірська ТЕС та Відродження – Вершина.

Від артилерійських обстрілів постраждали населені пункти Запорізької області, позиції українських військових знову обстрілювалися в південних регіонах.

Втрати російських окупантів

Станом на ранок 15 липня втрати Росії серед особового складу становлять близько 38 000 військових. Також було знищено:

танків – 1 672 (+5);

бойових броньованих машин (ББМ) – 3 866 (+14);

артилерійських систем – 842 (+2);

реактивних систем залпового вогню (РСЗВ) – 247 (+0);

засобів протиповітряної оборони – 109 (+0);

літаків – 220 (+1);

гелікоптерів – 188 (+0);

автомобільної техніки і цистерн з паливом – 2 731 (+11);

катерів/кораблів – 15 (+0);

безпілотників оперативно-тактичного рівня – 681 (+0);

спеціальної техніки – 67 (+0);

крилатих ракет – 155 (+0).

Втрати ЗСУ та мирного населення

Поліція ідентифікувала 19 із 23 загиблих внаслідок ракетних ударів по Вінниці. Серед жертв росії троє дітей: 4-річна дівчинка та двоє хлопчиків 7 та 8 років. За медичною допомогою звернулися 183 потерпілих, 82 з них госпіталізували. Серед поранених є 4 дитини. Безвісти зниклими досі вважаються 8 людей.

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