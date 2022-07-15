Пол Урі не брав участі у бойових діях і був волонтером

У п’ятницю, 15 липня, російські пропагандистські ЗМІ з посиланням на кремлівських маріонеток з квазідержавного утворення «ДНР» повідомили про смерть взятого в полон британця Пола Урі.

РосЗМІ повідомили, що полонений британець помер «від хвороб та стресу».

В окупаційній адміністрації Донецька, яку цитують російські пропагандисти, повідомили, що в Урі під час медичного огляду «було виявлено низку хронічних захворювань. Серед його діагнозів - інсулінозалежний діабет, ураження дихальної системи, нирок та низка захворювань серцево-судинної системи».

Зазначимо, що видання The Guardian писало, що Пол Урі не брав участі у бойових діях і був волонтером. Він працював на одну з громадських організацій, які допомагали постраждалим від війни.

Своєю чергою, голова організації Presidium Network, яка займається гуманітарною допомогою у зонах конфліктів, Домінік Бірн розповів AP, що його та ще одного британця Ділана Гілі затримали під час спроби евакуювати родину з Дніпрорудного.