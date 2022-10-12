Вночі росіяни вдарили сімома ракетами по Запоріжжі, від атак по Дніпропетровщині постраждала 6-річна дівчинка, ворог обстріляв об’єкти інфраструктури на Сумщині, а також вдарив по центральному ринку Авдіївки, де було чимало людей.

ZAXID.NET підсумовує двохсот тридцять перший день війни і коротко розповідає про наші перемоги і втрати.

Звідки атакували

Сімома ракетами С-300 росіяни вночі вдарили по Запоріжжю та передмістях. Усю ніч під обстрілами з «Градів» та важкої артилерії був Нікопольський район Дніпропетровщини, унаслідок атаки є постраждалі, зокрема 6-річна дівчинка. Ранком росіяни ударили по енергетичній інфраструктурі у Кам’янському районі області. Там виникла сильна пожежа і були значні руйнування.

Унаслідок обстрілів з артилерії були пошкоджені об’єкти інфраструктури на Сумщини, через що було знеструмлено два райони області. За даними Міненерго, унаслідок ракетних ударів 10-11 жовтня було пошкоджено близько 30% енергетичної інфраструктури України.

Російські війська вранці 12 жовтня завдали удару по центральному ринку Авдіївки на Донеччині, на момент прильотів там було чимало людей. Наразі відомо про щонайменше сімох загиблих та вісьмох поранених.

Українські військові тримають оборону і захищають наше небо та землю. Лише вранці на Миколаївщині українська ППО збила дев’ять дронів-камікадзе Shahed-136. Вранці всього за 18 хвилин Повітряні сили збили щонайменше чотири ударних вертольоти противника (ймовірно Ка-52). Вчора ж наші захисники знищили шість пускових установок С-300 поблизу Токмака на Запоріжжі.

ЗСУ закріпили успіх зі звільнення п’яти населених пунктів на Херсонщині: Нововасилівку, Новогригорівку, Нову Кам’янку, Трифонівку та Червоне в Бериславському районі. За даними очільника Луганської ОВА Сергія Гайдая, українські військові просуваються вперед й на Луганщині.

Втрати російських окупантів

Станом на ранок 12 жовтня втрати Росії серед особового складу становлять понад 63 380 військових. Також було знищено: