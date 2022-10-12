Російські окупанти обстріляли ринок в Авдіївці, є загиблі та поранені

Російські війська вранці 12 жовтня завдали удару по центральному ринку міста Авдіївка на Донеччині. На момент прильотів на ринку перебувало багато людей. Наразі відомо про щонайменше 7 загиблих та 8 поранених мирних жителів міста, повідомив очільник Донецької обласної військово-цивільної адміністрації Павло Кириленко.

«Щонайменше 7 загиблих і 8 поранених – наслідок ранкового обстрілу Авдіївки. Росіяни завдали удару по центральному ринку, де на той час перебувало чимало людей. У таких обстрілів немає жодної воєнної логіки – тільки нестримне прагнення вбити якомога більше наших людей і залякати інших. В цьому вся суть росіян. Не здатні протистояти українському війську, вони «воюють» із беззбройними цивільними», – написав Кириленко у Telegram.

Глава Донецької ОВА також показав світлини з наслідками чергового воєнного злочину росіян.

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Він також знову закликав мешканців Донеччини виїхати за межі регіону.

«Вкотре прошу всіх жителів області: евакуюйтесь! Після перемоги ми всі повернемось додому, а зараз головне – вижити!» – звернувся до українців Донеччини Кириленко.

Нагадаємо, 10 та 11 жовтня Росія завдала масованого ракетного удару по всій території України. Лише під час ракетних ударів 10 жовтня Росія вбила щонайменше 19 людей. Ще 105 отримали травми.

Руйнувань та пошкоджень зазнали об'єкти критичної та цивільної інфраструктури в 12 областях та Києві. Тільки у столиці спалахнули понад 30 пожеж, які були ліквідовані рятувальниками.