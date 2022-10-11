До гасіння пожеж і рятувальних робіт залучали понад тисячу людей

Кількість загиблих унаслідок масованого ракетного удару росіян по різних українських містах 10 жовтня зросла до 19. Загалом 105 людей дістали поранення, повідомила прес-служба ДСНС у своєму Telegram-каналі.

«За інформацією енергетиків, відновлено електропостачання до 3571 населеного пункта в Полтавській, Сумській, Тернопільській, Львівській, Київській та Хмельницькій областях», — зазначили рятувальники.

Досі без електроенергії 301 населений пункт у Київській, Львівській, Сумській, Тернопільській та Хмельницькій областях.

До гасіння пожеж і рятувальних робіт залучали понад тисячу людей та майже 120 одиниць техніки ДСНС.

Як інформував ZAXID.NET, зранку 10 жовтня Росія завдала масових ракетних ударів по Україні. Відомо, ворог випустив по українських територіях 84 крилаті ракети та 24 безпілотники. Українським захисникам вдалося збити 43 ракети та 13 БПЛА.

За підрахунками журналу Forbes, на ранкову атаку по Україні РФ витратила ракет на 400-700 млн доларів.