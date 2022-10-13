Підсумки 232 дня війни
Наші перемоги і втратиСофія Лазуркевич, 0
Росіяни знову атакували ракетами західні регіони України. У Миколаєві російська ракета вдарила по багатоповерхівці, з-під завалів дістали щонайменше двох загиблих. Атаку дронів-камікадзе зафіксували на Київщині, росіяни обстрілювали й Запорізьку та Дніпропетровську області.
ZAXID.NET підсумовує 232 день війни і коротко розповідає про наші перемоги і втрати.
Звідки атакували
Російські ракети вдарили по Миколаєві, де було суттєво пошкоджено багатоповерхівку. Ракета зруйнувала четвертий і п’ятий поверхи, а з-під завалів дістали вже двох загиблих. Рятувальники також деблокували 11-річного хлопчика, який провів під завалами шість годин.
Росіяни знову атакували ракетами західні регіони України. Відомо про влучання двох крилатих ракет у військову частину на Львівщині, ще декілька ракет збили сили ППО, зокрема на Буковині та Тернопільщині. Звуки вибухів чули на Волині та на Рівненщині.
Від атак ворога постраждали й мешканці Запорізької області. Окупанти вдарили по місті Оріхів, де зруйновано інфраструктуру і поранено щонайменше дев’ять місцевих жителів. Ворог забрав життя жительки села Преображенка, що поряд із містом.
Ворожі дрони-камікадзе обстріляли Макарівську громаду на Київщині, а також здійснили п’ять обстрілів Дніпропетровщини: у Нікополі були понівечені понад 30 багатоповерхових та приватних будинків, газогони та лінії електропередач. Понад дві тисячі родин залишилися без світла.
Парламентська асамблея Ради Європи ухвалила резолюцію, в якій влада РФ названа «терористичним режимом», а генасамблея ООН засудила анексію Росією українських територій.
Втрати російських окупантів
Станом на ранок 13 жовтня втрати Росії серед особового складу становлять понад 63 800 військових. Також було знищено:
- танків – 2 511 (+6);
- бойових броньованих машин (ББМ) – 5 167 (+11);
- артилерійських систем – 1 556 (+17);
- реактивних систем залпового вогню (РСЗВ) – 357 (+2);
- засобів протиповітряної оборони – 183 (+0);
- літаків – 268 (+0);
- гелікоптерів – 240 (+6);
- безпілотників оперативно-тактичного рівня – 1 182 (+33);
- крилатих ракет – 316 (+0);
- катерів/кораблів – 16 (+0);
- автомобільної техніки і цистерн з паливом – 3 935 (+9);
- спеціальної техніки – 140 (+0).
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