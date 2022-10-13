Росіяни знову атакували ракетами західні регіони України. У Миколаєві російська ракета вдарила по багатоповерхівці, з-під завалів дістали щонайменше двох загиблих. Атаку дронів-камікадзе зафіксували на Київщині, росіяни обстрілювали й Запорізьку та Дніпропетровську області.

ZAXID.NET підсумовує 232 день війни і коротко розповідає про наші перемоги і втрати.

Звідки атакували

Російські ракети вдарили по Миколаєві, де було суттєво пошкоджено багатоповерхівку. Ракета зруйнувала четвертий і п’ятий поверхи, а з-під завалів дістали вже двох загиблих. Рятувальники також деблокували 11-річного хлопчика, який провів під завалами шість годин.

Росіяни знову атакували ракетами західні регіони України. Відомо про влучання двох крилатих ракет у військову частину на Львівщині, ще декілька ракет збили сили ППО, зокрема на Буковині та Тернопільщині. Звуки вибухів чули на Волині та на Рівненщині.

Від атак ворога постраждали й мешканці Запорізької області. Окупанти вдарили по місті Оріхів, де зруйновано інфраструктуру і поранено щонайменше дев’ять місцевих жителів. Ворог забрав життя жительки села Преображенка, що поряд із містом.

Ворожі дрони-камікадзе обстріляли Макарівську громаду на Київщині, а також здійснили п’ять обстрілів Дніпропетровщини: у Нікополі були понівечені понад 30 багатоповерхових та приватних будинків, газогони та лінії електропередач. Понад дві тисячі родин залишилися без світла.

Парламентська асамблея Ради Європи ухвалила резолюцію, в якій влада РФ названа «терористичним режимом», а генасамблея ООН засудила анексію Росією українських територій.

Втрати російських окупантів

Станом на ранок 13 жовтня втрати Росії серед особового складу становлять понад 63 800 військових. Також було знищено: