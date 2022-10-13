Росіяни вночі 13 жовтня випустили по Миколаєву вісім ракет

Російські загарбники під час нічного ракетного обстрілу Миколаєва 13 жовтня влучили у п’ятиповерховий житловий будинок. Ракета зруйнувала четвертий і п’ятий поверхи, а з-під завалів дістали вже двох загиблих.

«Після 01:00 ночі російські терористи випустили по Миколаєву 8 ракет С-300. Влучили у п’ятиповерховий житловий будинок. Два верхні поверхи знесені вщент», – повідомив міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич.

За його інформацією, з-під завалів дістали двох загиблих: 31-річного чоловіка і 80-річну жінку. Також з-під завалів дістали 11-річного хлопчика, його передали медикам. Дитина була під завалами шість годин.

Інша російська ракета влучила у рятувальну човникову станцію. Працівник, який перебував на чергуванні, загинув.