Нова атака по об’єктах енергетичної інфраструктури на Київщині та Запорізькій області, на Херсонщині окупанти попереджають про можливий наступ ЗСУ. До Білорусі почали прибувати ешелони російських військових, а у російському Бєлгороді спалахнула нафтобаза.

ZAXID.NET підсумовує 234 день війни і коротко розповідає про наші перемоги і втрати.

Звідки атакували

Росіяни знову вдарили по Київщині, пошкодивши об'єкт енергетичної інфраструктури. Мешканців просять обмежити споживання електроенергії у вечірні години.

Уночі ворог атакував Запорізьку область дронами, а вранці туди прилетіло ще 10 ракет С300. Внаслідок атаки безпілотників Shahed-136 в Запоріжжі руйнувань зазнали об’єкти інфраструктури. Унаслідок ракетної атаки низка об’єктів енергетичної та промислової інфраструктури зазнали руйнувань.

Під прицілом перебуває й Дніпропетровська область. Російські окупанти обстрілювали Нікопольський район із «Градів», «Ураганів» та важкої артилерії усю ніч. Внаслідок обстрілів по Нікополю поранені щонайменше семеро людей.

Є хороші новини з Херсонщини. Так званий заступник «глави адміністрації» окупованої Херсонської області Кирило Стремоусов заявив, що українські військові намагаються почати наступ у районі села Дудчани в Бериславському районі. ЗСУ працюють над звільненням наших територій.

До Білорусі почали прибувати ешелони російських військових. Передбачається, що росіяни увійдуть до спільного з білорусами угруповання військ. А у російському Бєлгороді після обстрілу спалахнула нафтобаза.

Втрати російських окупантів

Станом на ранок 15 жовтня втрати Росії серед особового складу становлять понад 64 700 військових. Також було знищено: