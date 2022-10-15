Підсумки 234 дня війни
Наші перемоги і втратиСофія Лазуркевич, 0
Нова атака по об’єктах енергетичної інфраструктури на Київщині та Запорізькій області, на Херсонщині окупанти попереджають про можливий наступ ЗСУ. До Білорусі почали прибувати ешелони російських військових, а у російському Бєлгороді спалахнула нафтобаза.
ZAXID.NET підсумовує 234 день війни і коротко розповідає про наші перемоги і втрати.
Звідки атакували
Росіяни знову вдарили по Київщині, пошкодивши об'єкт енергетичної інфраструктури. Мешканців просять обмежити споживання електроенергії у вечірні години.
Уночі ворог атакував Запорізьку область дронами, а вранці туди прилетіло ще 10 ракет С300. Внаслідок атаки безпілотників Shahed-136 в Запоріжжі руйнувань зазнали об’єкти інфраструктури. Унаслідок ракетної атаки низка об’єктів енергетичної та промислової інфраструктури зазнали руйнувань.
Під прицілом перебуває й Дніпропетровська область. Російські окупанти обстрілювали Нікопольський район із «Градів», «Ураганів» та важкої артилерії усю ніч. Внаслідок обстрілів по Нікополю поранені щонайменше семеро людей.
Є хороші новини з Херсонщини. Так званий заступник «глави адміністрації» окупованої Херсонської області Кирило Стремоусов заявив, що українські військові намагаються почати наступ у районі села Дудчани в Бериславському районі. ЗСУ працюють над звільненням наших територій.
До Білорусі почали прибувати ешелони російських військових. Передбачається, що росіяни увійдуть до спільного з білорусами угруповання військ. А у російському Бєлгороді після обстрілу спалахнула нафтобаза.
Втрати російських окупантів
Станом на ранок 15 жовтня втрати Росії серед особового складу становлять понад 64 700 військових. Також було знищено:
- танків – 2 524 (+3);
- бойових броньованих машин (ББМ) – 5 179 (+7);
- артилерійських систем – 1 582 (+16);
- реактивних систем залпового вогню (РСЗВ) – 365 (+3);
- засобів протиповітряної оборони – 186 (+0);
- літаків – 260 (+0);
- гелікоптерів – 242 (+2);
- безпілотників оперативно-тактичного рівня – 1 210(+11);
- крилатих ракет – 316 (+0);
- катерів/кораблів – 16 (+0);
- автомобільної техніки і цистерн з паливом – 3 951 (+7);
- спеціальної техніки – 142 (+0).