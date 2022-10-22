Масові удари по об’єктах енергетичної інфраструктури по всій Україні. «Укренерго» повідомило про вимушене обмеження енергопостачання Києва та ще 10 областей. Супутник зафіксував укріплення окупантів на Луганщині, а Херсон готують до вуличних боїв.

ZAXID.NET підсумовує 241 день війни і коротко розповідає про наші перемоги і втрати.

Звідки атакували

Вранці росіяни масово обстріляли енергетичні об'єкти на заході України, під обстріли потрапили Луцьк, Ковель, Хмельницький, Рівне, вибухи були зафіксовані й у Львівській області. Окрім того, вибухи було чули у Київській, Одеській, Чернігівській та Кіровоградській областях.

Вночі під обстріли також потрапили Чернівецька та Черкаська області. По Черкащині росіяни вдарили дронами-камікадзе, відомо про пошкодження об’єкту критичної інфраструктури.

Над Миколаївщиною протягом ночі збили десять дронів-камікадзе. Під прицілом була й Дніпропетровська область – росіяни вдарили по Нікопольському району, пошкоджено понад 20 будинків та газогони.

«Укренерго» повідомило про вимушене обмеження енергопостачання 10 областей України та міста Києва. У областях, що потрапили під ворожі атаки, також є проблеми з водопостачанням. Масштаб пошкоджень, завданих росіянами у суботу, може перевищити наслідки атаки 10-12 жовтня.

За даними Генштабу, російські окупанти зараз готують Херсон до вуличних боїв, а значна частина мешканців залишила місто, російські військові займають їхнє житло.

Супутник зафіксував укріплення окупантів на Луганщині. Укріплення складається з чотирьох рядів цементних пірамід, які, як сподіваються росіяни, мають зупинити рух української техніки та танків ЗСУ на схід. За протитанковими укріпленнями розташований великий рів.

Втрати російських окупантів

Станом на ранок 22 жовтня втрати Росії серед особового складу становлять понад 67 070 військових. Також було знищено: