Українська розвідка назвала приблизні терміни звільнення Херсона, вдень вибухи лунали в окупованому Севастополі, а також в Маріуполі. На Сіверському напрямку прикордонники зупинили просування розвідки російських окупаційних військ.

ZAXID.NET підсумовує 248 день війни і коротко розповідає про наші перемоги і втрати.

Звідки атакували

Російські війська знову вдарили по об'єктах критичної інфраструктури в Запоріжжі. Під прицілом знову була Дніпропетровщина. Вночі росіяни вдарили по Нікополю, відомо про пошкодження восьми будинків, магазинів, готелю, меблевої фабрики, газогону та електромережі.

Вдень радник мера повідомив про вибухи в окупованому Маріуполі лунають вибухи, нібито працювала ППО. У Севастополі також пролунала серія вибухів, окупанти заявили про атаку дронів та закрили водну переправу.

В українській розвідці прогнозують, що звільнення Херсона може тривати до кінця листопада. За інформацією розвідки, зараз на Херсонщині дислокуються близько 40 тис. російських військових. У самому Херсоні зараз перебувають найбільш підготовлені та найбоєздатніші підрозділи РФ.

На Сіверському напрямку прикордонники зупинили просування розвідки російських окупаційних військ.

І до хороших новин. У суботу, 29 жовтня, Україна провела черговий обмін полонених. Вдалося звільнити 52 людей – це офіцери, медики, сержанти та солдати.

Втрати російських окупантів

Станом на ранок 29 жовтня втрати Росії серед особового складу становлять понад 70 250 військових. Також було знищено: