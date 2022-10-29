Підсумки 248 дня війни
Наші перемоги і втратиСофія Лазуркевич, 0
Українська розвідка назвала приблизні терміни звільнення Херсона, вдень вибухи лунали в окупованому Севастополі, а також в Маріуполі. На Сіверському напрямку прикордонники зупинили просування розвідки російських окупаційних військ.
ZAXID.NET підсумовує 248 день війни і коротко розповідає про наші перемоги і втрати.
Звідки атакували
Російські війська знову вдарили по об'єктах критичної інфраструктури в Запоріжжі. Під прицілом знову була Дніпропетровщина. Вночі росіяни вдарили по Нікополю, відомо про пошкодження восьми будинків, магазинів, готелю, меблевої фабрики, газогону та електромережі.
Вдень радник мера повідомив про вибухи в окупованому Маріуполі лунають вибухи, нібито працювала ППО. У Севастополі також пролунала серія вибухів, окупанти заявили про атаку дронів та закрили водну переправу.
В українській розвідці прогнозують, що звільнення Херсона може тривати до кінця листопада. За інформацією розвідки, зараз на Херсонщині дислокуються близько 40 тис. російських військових. У самому Херсоні зараз перебувають найбільш підготовлені та найбоєздатніші підрозділи РФ.
На Сіверському напрямку прикордонники зупинили просування розвідки російських окупаційних військ.
І до хороших новин. У суботу, 29 жовтня, Україна провела черговий обмін полонених. Вдалося звільнити 52 людей – це офіцери, медики, сержанти та солдати.
Втрати російських окупантів
Станом на ранок 29 жовтня втрати Росії серед особового складу становлять понад 70 250 військових. Також було знищено:
- танків – 2 659 (+19);
- бойових броньованих машин (ББМ) – 5 401 (+23);
- артилерійських систем – 1 708 (+9);
- реактивних систем залпового вогню (РСЗВ) – 380 (+1);
- засобів протиповітряної оборони – 195 (+3);
- літаків – 273 (+1);
- гелікоптерів – 252 (+1);
- безпілотників оперативно-тактичного рівня – 1 406 (+5);
- крилатих ракет – 351 (+0);
- катерів/кораблів – 16 (+0);
- автомобільної техніки і цистерн з паливом – 4 107 (+19);
- спеціальної техніки – 152 (+1).
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