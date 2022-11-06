Протягом неділі українська авіація завдала 18 ударів по російських позиціях, від ворожих атак постраждали населені пункти Запорізької, Донецької, Луганської, Миколаївської та Сумської областей. За даними української розвідки, через погане харчування та недотримання санітарних умов серед мобілізованих росіян у Білорусі спостерігаються масштабні спалахи захворювань, а у Бєлгородській області знову була бавовна.

ZAXID.NET підсумовує 256 день війни і коротко розповідає про наші перемоги і втрати.

Звідки атакували

Протягом неділі російські військові завдали три ракетних та три авіаційних удари, здійснив понад п'ять обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Від ворожих атак постраждали населені пункти Запорізької, Донецької, Луганської, Миколаївської та Сумської областей.

Вночі росіяни вдарили ракетами по Запоріжжю, унаслідок атаки загинула одна людина. Під обстрілом була Дніпропетровщина, ворог обстріляв Мирівську, Марганецьку та Нікопольську громади. У Мирівській поранили 9-річну дівчинку, її з травмами доставили у лікарню. Росіяни також вдарили по двох громадах у Миколаївській області, відомо про влучання у об’єкт промислової інфраструктури, але постраждалих немає.

Російські окупанти обстріляли Ворожбянську громаду Сумщини – упродовж дня сюди прилетіли понад 70 снарядів. Ворожі війська також пошкодили залізницю між Сумами та Конотопом. Відомо, що унаслідок обстрілів є одна загибла.

На Херсонщині росіяни обстрілами пошкодили високовольтну лінію електропередачі та залишили Херсон і прилеглі населені пункти без світла та води. Ситуація на півдні залишається складною, тривають важкі бої. На Луганщині бійці ЗСУ знищили біля села Макіївка Сватівського району батальйон мобілізованих росіян із Воронезької області РФ. За даними російських ЗМІ, мова йде про сотні загиблих окупантів.

Українська розвідка інформує, що через погане харчування та недотримання санітарних умов серед російських військових у Білорусі спостерігаються масштабні спалахи захворювань. У Бєлгородській області Росії унаслідок обстрілу виникла пожежа у резервуарі із розчинником на промисловому об'єкті.

Авіація Сил оборони протягом неділі завдала по ворогу 18 ударів. Під ураження потрапили 17 районів зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, а також позиція засобів протиповітряної оборони окупантів. Підрозділи протиповітряної оборони збили три ворожі безпілотники. Воїни українських ракетних військ і артилерії за добу уразили два пункти управління, 10 районів зосередження живої сили, озброєння і військової техніки, дві станції радіоелектронної боротьби та низку інших важливих військових об’єктів противника.

Втрати російських окупантів

Станом на ранок 6 листопада втрати Росії серед особового складу становлять понад 75 930 військових. Також було знищено: