У ніч на 6 листопада російська армія обстріляла Запоріжжя. Результатом нічного ракетного удару ворога стало руйнування двоповерхової будівлі комерційного підприємства, повідомив голова Запорізької обласної військової адміністрації Олександр Старух.

«Ворог продовжує нічний терор. Здійснено ракетний удар по обласному центру», – йдеться у повідомленні.

За словами Старуха, ще одна ракета впала на земельній ділянці у приватному секторі.

«За попередніми даними, нажаль, одна людина загинула. Триває розбір завалів. Ще одна ракета впала на земельній ділянці у приватному секторі. Вибуховою хвилею і уламками пошкоджено вікна приватних будівель і два авто», – заявив Олександр Старух.