Рятувальники продовжують розбирати завали після ракетних ударів, які Росія завдала вночі 9 жовтня по Запоріжжю

У Запоріжжі під завалами багатоповерхівки, куди 9 жовтня влучила російська ракета, виявили тіла вже 15 людей, повідомило обласне управління ДСНС.

«Внаслідок ракетного терору по цивільному об’єкту міста 15 людей загинули, 11 людей врятовано та ще шестеро наразі вважаються безвісти зниклими», – сказано в повідомленні.

Станом на 18:00 рятувальники розібрали близько 200 тонн залишків будівельних конструкцій.

Як повідомляв ZAXID.NET, у ніч проти неділі, 9 жовтня Росія здійснила атаку на Запоріжжя, випустивши 12 ракет. Під вогонь потрапили десятки приватних домівок, два багатоквартирних будинки та цивільна інфраструктура міста. Унаслідок прямих влучань ракет у дев’ятиповерхівці були зруйновані з першого по сьомий поверхи. Під час розбирання руїн обвалилися й інші два поверхи.

Безпосередньо в день атаки повідомлялося про 13 загиблих.

Також нагадаємо, що ще 20 людей загинули від ракетного удару по житлових будинках Запоріжжя, який росіяни завдали 6 жовтня.