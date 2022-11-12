Під час втечі з Херсона росіяни підірвали сім мостів, розповімо також про ситуацію у самому місті. Ворожі війська можуть завдати нових масових ударів по Україні під час саміту G20, який відбудеться 15 – 16 листопада. Кількість вбитих окупантів уже перевищила 80 тис. осіб.

ZAXID.NET підсумовує 262 день війни і коротко розповідає про наші перемоги і втрати.

Звідки атакували

Під час втечі з Херсона російські війська серйозно пошкодили дамбу Каховської гідроелектростанції у Новій Каховці. Загалом як свідчать супутникові знімки та інші фотографії компанії Maxar Technologies, під час відступу російських військ із Херсона в області було зруйновано сім мостів, зокрема на Каховській ГЕС.

Щодо ситуації у самому Херсоні, то місті наразі бракує води, ліків, продуктів харчування, але гуманітарні вантажі вже починають заїжджати у місто. Енергетики уже почали відновлювати електромережі Херсона, у місті уже є українське телебачення та радіо, також там відновили роботу українські правоохоронці.

Російські війська можуть завдати масованого ракетного удару по Україні 15-16 листопада, саме у ці дні на острові Балі проходитиме саміт країни «Великої двадцятки» (G20).

Нові обстріли були зафіксовані на сході, де йдуть важкі бої. Традиційно від ворожих військ потерпає прикордоння, зокрема Сумщина та Дніпропетровщина. В останній росіяни тримали під прицілом три громади – Марганецьку, Червоногригорівську та Нікопольську. Били «Градами» та важкою артилерією, але на щастя обійшлось без жертв.

У селищі Старий Крим, що за 5 км від Маріуполя, помітили збільшення цвинтаря. Тут з'явився новий сектор масових поховань №21. За словами радника мера Петра Андрющенка, облаштування нових масових поховань, спричинено зростанням природної смертності, адже мешканці живуть у холоді і без доступу до нормальної медичної допомоги. Крім того, росіяни агресивно демонтують розбомблені будинки та знаходять під завалами нові тіла загиблих.

Втрати російських окупантів

Станом на ранок 12 листопада втрати Росії серед особового складу становлять понад 80 210 військових. Також було знищено: