Росіяни вдарили по приватному секторі у Дніпрі, унаслідок атаки є щонайменше шестеро поранених. У звільненому від російських загарбників Херсоні уже частково відновили електропостачання. Поки що струм з’явився лише на критично важливих об’єктах. Українців тим часом просять економити електроенергію, щоб стабілізувати ситуацію в енергосистемі.

ZAXID.NET підсумовує 276 день війни і коротко розповідає про наші перемоги і втрати.

Звідки атакували

Росія вдарила ракетами по приватному сектору Дніпра. Від удару частково зруйновано сім приватних будинків, спалахнула пожежа. З-під завалів дістали одну жінку, її вже госпіталізували, вона у важкому стані. Загалом від атаки постраждали шестеро людей.

Вранці російські військові вдарили з реактивних систем залпового вогню по Харківській області, зокрема по Вовчанську. За попередніми даними, ніхто не постраждав.

У Херсонській області ворог не перестає цілодобово накривати вогнем деокуповані населені пункти області. У звільненому від російських загарбників Херсоні уже частково відновили електропостачання. Поки що струм з’явився лише на критично важливих об’єктах. Нагадаємо, що Херсон перебував без електропостачання з 6 листопада.

За даними українського МЗС, деякі країни надають Україні військову допомогу таємно, вони не говорять про це і навіть заперечують свою участь. Як заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, Україна отримує допомогу у вигляді озброєння від третіх країн, але не напряму.

В суботу відбувся черговий обмін полоненими, в рамках якого Україна повернула 12 людей – дев’ятьох військових і трьох цивільних.

Втрати російських окупантів

Станом на ранок 26 листопада втрати Росії серед особового складу становлять понад 86 710 військових. Також було знищено: