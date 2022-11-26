Підсумки 276 дня війни
Наші перемоги і втратиСофія Лазуркевич, 0
Росіяни вдарили по приватному секторі у Дніпрі, унаслідок атаки є щонайменше шестеро поранених. У звільненому від російських загарбників Херсоні уже частково відновили електропостачання. Поки що струм з’явився лише на критично важливих об’єктах. Українців тим часом просять економити електроенергію, щоб стабілізувати ситуацію в енергосистемі.
ZAXID.NET підсумовує 276 день війни і коротко розповідає про наші перемоги і втрати.
Звідки атакували
Росія вдарила ракетами по приватному сектору Дніпра. Від удару частково зруйновано сім приватних будинків, спалахнула пожежа. З-під завалів дістали одну жінку, її вже госпіталізували, вона у важкому стані. Загалом від атаки постраждали шестеро людей.
Вранці російські військові вдарили з реактивних систем залпового вогню по Харківській області, зокрема по Вовчанську. За попередніми даними, ніхто не постраждав.
У Херсонській області ворог не перестає цілодобово накривати вогнем деокуповані населені пункти області. У звільненому від російських загарбників Херсоні уже частково відновили електропостачання. Поки що струм з’явився лише на критично важливих об’єктах. Нагадаємо, що Херсон перебував без електропостачання з 6 листопада.
За даними українського МЗС, деякі країни надають Україні військову допомогу таємно, вони не говорять про це і навіть заперечують свою участь. Як заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, Україна отримує допомогу у вигляді озброєння від третіх країн, але не напряму.
В суботу відбувся черговий обмін полоненими, в рамках якого Україна повернула 12 людей – дев’ятьох військових і трьох цивільних.
Втрати російських окупантів
Станом на ранок 26 листопада втрати Росії серед особового складу становлять понад 86 710 військових. Також було знищено:
- танків – 2 901 (+2);
- бойових броньованих машин (ББМ) – 5 848 (+4);
- артилерійських систем – 1 896 (+1);
- реактивних систем залпового вогню (РСЗВ) – 395 (+0);
- засобів протиповітряної оборони – 209 (+0);
- літаків – 278 (+0);
- гелікоптерів – 261 (+0);
- безпілотників оперативно-тактичного рівня – 1 554 (+1);
- крилатих ракет – 531 (+51);
- катерів/кораблів – 16 (+0);
- автомобільної техніки і цистерн з паливом – 4 406 (+2);
- спеціальної техніки – 163 (+2).