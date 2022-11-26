Поліція працює на місці ракетного удару російських загарбників у Дніпрі, 26 листопада 2022

Російські воєнні злочинці вдень у суботу, 26 листопада, завдали ракетного удару по Дніпру, внаслідок чого загорілися приватні будинки.

Повітряну тривогу у Дніпрі оголосили об 11:38, водночас місцеві Telegram-канали повідомили про перший вибух об 11:37. Зі слів очевидців, над містом одразу піднявся дим, було видно, як горять будинки. Згодом пролунав другий вибух.

Мер Дніпра Борис Філатов повідомив, що міські комунікації від удару не постраждали, але відбулося автоматичне відімкнення кількох транспортних підстанцій.

За інформацією голови обласної військової адміністрації Валентина Резніченка, від удару частково зруйновано сім приватних будинків, спалахнула пожежа. З-під завалів дістали одну жінку, її вже госпіталізували, вона у важкому стані. Загалом від атаки воєнних злочинців постраждали шестеро людей.

Поліція уточнила, що росіяни вдарили по приватних будинках цивільних громадян у Амур-Нижньодніпровському районі.

Нагадаємо, востаннє Росія завдала масованих ракетних ударів по Україні 23 листопада. Це призвело до тривалого знеструмлення майже у всіх регіонах.