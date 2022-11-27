Зі слів Валентина Резніченка, російська ракета зруйнувала склади

У Дніпрі під час ліквідації наслідків ракетного удару, який росіяни завдали напередодні, знайшли тіло одного загиблого, повідомив у неділю, 27 листопада, голова обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.

«Суботній удар росіян по Дніпру забрав життя однієї людини. Щойно рятувальники дістали тіло загиблого з-під завалів зруйнованих ракетою складів», – повідомив Резніченко.

Загалом, за його словами, внаслідок цієї атаки постраждали 13 людей.

Росіяни вдарили кількома ракетами по приватному сектору у Дніпрі вдень у суботу, 26 листопада. Перший вибух пролунав ще до оголошення повітряної тривоги. Окрім руйнування кількох приватних житлових будинків, удар призвів до пожежі.