Спецпризначенці підняли український прапор на лівому березі Херсонщини. Росіяни тримають у Чорному та Азовському морях кораблі з близько 100 «Калібрами», тож не варто нехтувати сигналами повітряної тривоги. Протягом дня ворог здійснив два ракені удари та понад 10 обстрілів з РСЗВ. Під прицілом був Херсон, Нікополь, Харківщина та населені пункти вздовж лінії зіткнення.

ZAXID.NET підсумовує 284 день війни і коротко розповідає про наші перемоги і втрати.

Звідки атакували

Почнемо наші підсумки з хороших новин. Спецпризначенці підняли український прапор на лівому березі Херсонщини. Це перший з лютого випадок, коли український прапор майорить над східним берегом Дніпра у цьому регіоні. ЗСУ працюють для нашої перемоги.

Протягом неділі росіяни завдали два ракетних удари, а також здійснили більше 10 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах вздовж лінії зіткнення. Зокрема знову ударів зазнали об’єкти цивільної інфраструктури міст Нікополь та Херсон. На Дніпропетровщині унаслідок ворожого обстрілу загинув цивільний чоловік. Окупанти також вдарили по Куп’янському району Харківської області – пошкоджена транспортна інфраструктура та приватні будинки.

На Бахмутському та Авдіїівському напрямках Росія зосереджує свої сили на веденні наступальних дій і намагається покращити тактичне положення. Обстрілів з танків та всього спектру артилерії зазнали райони населених Соледар, Бахмутське, Бахмут, Опитне, Курдюмівка, Авдіївка, Водяне, Красногорівка, Марʼїнка та Новомихайлівка Донецької області. На Куп’янському, Лиманському, Запорізькому та Херсонському напрямках росіяни ведуть оборону.

За даними Військово-Морських Сил, станом на неділю Росія тримає у Чорному та Азовському морях кораблі з близько 100 «Калібрами». Українцям варто не нехтувати сигналами повітряної тривоги.

Наразі Росія призупинила запуск іранських дронів-камікадзе Shahed-136. Все через холодну погоду, яка негативно впливає на матеріали, з яких вони виготовлені.

За даними американського Інституту вивчення війни (ISW), Росія хоче переговорів, щоб зменшити тиск на Кремль і готувати новий наступ. Американські аналітики також переконані, що загальний темп військових операцій на сході України, ймовірно, зросте у найближчі тижні.

Втрати російських окупантів

Станом на ранок 4 грудня втрати Росії серед особового складу становлять понад 91 150 військових. Також було знищено: