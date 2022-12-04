Росія призупинила запуск іранських дронів-камікадзе Shahed-136. Все через холодну погоду, яка негативно впливає на матеріали, з яких вони виготовлені, розповів речник командувача Об’єднаних сил ЗСУ зі стратегічних комунікацій Євген Силкін в ефірі національного телемарафону.

Як пише «Громадське», він пояснив, що будь-які дрони виготовлені з пластику та матеріалів, які є чутливими до морозів та погодних умов.

«Тому зараз трохи зменшилось [застосування дронів]. Ми маємо на даний час лише тренування бомбардувальної авіації, яка здійснює переміщення, яка тренується з дозаправленням в небі. А дрони поки що призупинили свою діяльність», — сказав Силкін.

Нагадаємо, влітку Росія отримала від Ірану бойові дрони Shahed, а також ударно-розвідувальні Mohajer. Велику кількість таких дронів збивала українська протиповітряна оборона.

Секретар Ради національної безпеки й оборони України Олексій Данілов повідомляв, що в Криму було вбито іранських інструкторів, які навчали росіян користуватися цими дронами.