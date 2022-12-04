Російська влада прагне посадити офіційний Київ за стіл переговорів, щоб отримати оперативну паузу в бойових діях для послаблення зростаючого політичного тиску на Кремль і підготовки своїх військ до нових наступальних операцій проти України. Про це йдеться в новому звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

Як зазначають американські аналітики, дані останнього опитування, проведеного незалежною російською соціологічною службою «Левада-центр», засвідчили, що 74% росіян усе ще підтримують дії своїх військ у війні проти України: 42% респондентів «рішуче підтримують» і 32% – «дещо підтримують». При цьому, лише 41% опитаних виступають за продовження військових операцій, тоді як 53% заявили, що Росія повинна почати мирні переговори.

«Результати опитувань «Левада-Центру», проведених у період із липня по листопад 2022 року, вказують на незначну, але постійну ерозію підтримки війни серед росіян», – йдеться у звіті ISW.

В ISW зауважують, що результати «Левада-центру» корелюються з даними внутрішнього дослідження, проведеного на замовлення кремля в листопаді, яке показало, що 55% росіян виступають за мирні переговори з Україною і лише 25% – за продовження війни.

Як ідеться у звіті, обидва опитування показують, що бойовий дух росіян і політична підтримка війни знижуватимуться, якщо поточні тенденції на фронті збережуться.

«Чим довше війна буде призводити до втрат росіян, а українські війська відвойовуватимуть позиції, тим більше соціально-політична динаміка буде обертатися проти кремля. Оперативна пауза під виглядом мирних переговорів могла б послабити зростаючий політичний тиск на Кремль і дозволити Росії відновити свої сили для нових наступальних операцій», – зазначається в аналізі.

Додамо, що американська розвідка вважає, що президент Росії Владімір Путін здивований провалом своєї армії в Україні й може на деякий час зменшити цілі війни. Водночас він не відмовиться від планів щодо захоплення країни у довгостроковій перспективі