Україна провела обмін полоненими та повернула додому 64 захисників. Сили ППО блискуче відбили масовану атаку дронів по Києву та області, збивши усі 13 безпілотників. Нові удари були у Херсоні, там житловий масив відключили від теплопостачання через аварію унаслідок атак. На Донецькому напрямку ситуація складна, тривають важкі бої.

ZAXID.NET підсумовує 294 день війни і коротко розповідає про наші перемоги і втрати.

Звідки атакували

Середа почалась з масованої атаки дронів по Києву та області. Завдяки блискучій роботі сил протиповітряної оборони об’єкти енергетичної інфраструктури не зазнали ушкоджень – усі 13 дронів було збито.

Російські окупанти обстріляли будівлю Херсонської ОВА, через що пошкоджені два поверхи. У Херсоні через аварію в результаті російських обстрілів припинено теплопостачання масиву Корабел, мешканців просять евакуюватися. Росіяни продовжують бити по деокупованих населених пунктах області.

Складна ситуація зберігається на Донецькому напрямку. Вранці відбувся масований артобстіл з системи РСЗВ по старій частині Авдіївки, вночі навколо міста були хаотичні обстріли, а ранком активізація штурмових дій на напрямках Опитне, Водяне, Первомайське. Також вночі був ракетний обстріл Курахового, куди прилетіли чотири ракети С-300. Під артилерійським вогнем перебували Мар'їнка, Красногорівка, с. Георгіївка, с. Новомихайлівка.

Міноборони України пояснило, що не розголошує інформацію про кількість загиблих у війні українських захисників, бо зараз це може зіграти на користь ворога.

Україна провела черговий обмін полоненими. Додому повернулися 64 воїни ЗСУ, які воювали на Донецькому та Луганському напрямку, зокрема брали участь в обороні Бахмута.

Втрати російських окупантів

Станом на ранок 14 грудня втрати Росії серед особового складу становлять понад 96 000 військових. Також було знищено: