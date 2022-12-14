Росіяни вранці в середу, 14 грудня, влаштували масовану атаку Києва й Київської області іранськими дронами-камікадзе. 13 дронів збила протиповітряна оборона.

Про перші вибухи, які пролунали в Шевченківському районі Києва міський голова Віталій Кличко повідомив о 06:41, не уточнивши подробиць. Приблизно в той самий час Київська обласна військова адміністрація повідомляла, що в області працює протиповітряна оборона.

За інформацією Київської міської військової адміністрації, станом на 08:00 у районі Києва було збито 11 дронів. Пізніше було збито ще два дрони, таким чином станом на 08:55 їх кількість зросла до 13.

Голова Київської міської військової адміністрації Сергій Попко повідомив, що уламки одного збитого дрона влучили в адмінбудівлю в Шевченківському районі Києва. Ще чотири житлові будівлі в цьому ж районі зазнали незначних пошкоджень. Люди не постраждали. Він додав, що атака складалася з двох хвиль.

Крім того, заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко повідомив про пошкодження приватного будинку в місті Вишневе, але наразі подробиці відсутні.

У повітряних силах зазначили, що безпілотники летіли зі східного узбережжя Азовського моря.

Повітряна тривога в Києві та області тривала з 05:55. О 09:07 її скасували.

Нагадаємо, в ніч з 9 на 10 грудня росіяни масовано атакували іранськими бойовими дронами енергетичні об’єкти в Одеській області, внаслідок чого півтора мільйона жителів Одещини понад добу перебували без електроенергії.