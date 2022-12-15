Російські окупанти продовжують бити по інфраструктурних об’єктах українських міст. Протягом четверга ворожі атаки були зафіксовані на Миколаївщині, Дніпропетровщині, у Херсоні, Харкові, на Запоріжжі. Складним залишається Донецький напрямок, особливо біля Бахмута та Авдіївки. Президент Володимир Зеленський заявив, що наступні півроку будуть вирішальними у цій війні.

ZAXID.NET підсумовує 295 день війни і коротко розповідає про наші перемоги і втрати.

Звідки атакували

Ранок четверга почався із ворожих обстрілів на Миколаївщині. Росіяни вдарили по Чорноморській громаді та пошкодили об’єкт інфраструктури. У Нікопольському районі Дніпропетровщини ранок також розпочався із обстрілів з «Градів» та важкої артилерії. Унаслідок атаки поранено щонайменше двох людей, пошкоджено житлові будинки та лінії електропередач.

Російські військові знову обстріляли центр Херсона. Російський снаряд влучив у місце, де розташований пункт медичної допомоги та видачі гуманітарної допомоги. Унаслідок обстрілу загинули щонайменше двоє людей. У місті також пошкоджена критична інфраструктура, тому весь Херсон залишився знеструмленим.

Окупанти випустили ракети по Оріхову на Запоріжжі, через що поранення отримали двоє працівників водоканалу. Вдень лунали вибухи у Харкові, де ворог бив по інфраструктурних об’єктах. Вночі у Куп’янську в результаті обстрілу із ЗРК С-300 пошкоджено об’єкт критичної інфраструктури.

На Донецькому напрямку впродовж ночі росіяни обстрілювали позиції та окраїни Торецької громади з важкого озброєння та стрілецької зброї. Важка ситуація залишається поблизу Бахмута та Авдіївки.

За даними розвідки, у тимчасово окупованому Криму зараз частково мінують берегову лінію, щоб не допустити висадки українського десанту. В окупованому Бердянську Запорізької області невідомі напередодні підірвали трансформаторну підстанцію, яка забезпечувала електроенергією казарми окупантів.

Президент Володимир Зеленський виступив у Європарламенті та заявив, що наступні півроку будуть багато в чому вирішальними у великій війні Росії проти України.

Втрати російських окупантів

Станом на ранок 15 грудня втрати Росії серед особового складу становлять понад 96 590 військових. Також було знищено: