Підсумки 295 дня війни
Наші перемоги і втратиСофія Лазуркевич, 0
Російські окупанти продовжують бити по інфраструктурних об’єктах українських міст. Протягом четверга ворожі атаки були зафіксовані на Миколаївщині, Дніпропетровщині, у Херсоні, Харкові, на Запоріжжі. Складним залишається Донецький напрямок, особливо біля Бахмута та Авдіївки. Президент Володимир Зеленський заявив, що наступні півроку будуть вирішальними у цій війні.
ZAXID.NET підсумовує 295 день війни і коротко розповідає про наші перемоги і втрати.
Звідки атакували
Ранок четверга почався із ворожих обстрілів на Миколаївщині. Росіяни вдарили по Чорноморській громаді та пошкодили об’єкт інфраструктури. У Нікопольському районі Дніпропетровщини ранок також розпочався із обстрілів з «Градів» та важкої артилерії. Унаслідок атаки поранено щонайменше двох людей, пошкоджено житлові будинки та лінії електропередач.
Російські військові знову обстріляли центр Херсона. Російський снаряд влучив у місце, де розташований пункт медичної допомоги та видачі гуманітарної допомоги. Унаслідок обстрілу загинули щонайменше двоє людей. У місті також пошкоджена критична інфраструктура, тому весь Херсон залишився знеструмленим.
Окупанти випустили ракети по Оріхову на Запоріжжі, через що поранення отримали двоє працівників водоканалу. Вдень лунали вибухи у Харкові, де ворог бив по інфраструктурних об’єктах. Вночі у Куп’янську в результаті обстрілу із ЗРК С-300 пошкоджено об’єкт критичної інфраструктури.
На Донецькому напрямку впродовж ночі росіяни обстрілювали позиції та окраїни Торецької громади з важкого озброєння та стрілецької зброї. Важка ситуація залишається поблизу Бахмута та Авдіївки.
За даними розвідки, у тимчасово окупованому Криму зараз частково мінують берегову лінію, щоб не допустити висадки українського десанту. В окупованому Бердянську Запорізької області невідомі напередодні підірвали трансформаторну підстанцію, яка забезпечувала електроенергією казарми окупантів.
Президент Володимир Зеленський виступив у Європарламенті та заявив, що наступні півроку будуть багато в чому вирішальними у великій війні Росії проти України.
Втрати російських окупантів
Станом на ранок 15 грудня втрати Росії серед особового складу становлять понад 96 590 військових. Також було знищено:
- танків – 2 975 (+5);
- бойових броньованих машин (ББМ) – 5 946 (+9);
- артилерійських систем – 1 943 (+12);
- реактивних систем залпового вогню (РСЗВ) – 406 (+2);
- засобів протиповітряної оборони – 211 (+0);
- літаків – 281 (+0);
- гелікоптерів – 264 (+0);
- безпілотників оперативно-тактичного рівня – 1 644 (+27);
- крилатих ракет – 592 (+0);
- катерів/кораблів – 16 (+0);
- автомобільної техніки і цистерн з паливом – 4 563 (+1);
- спеціальної техніки – 172 (+1).