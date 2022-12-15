Ракета впала за 100 м від будівлі Херсонської ОВА

Російські військові обстріляли центр Херсона та влучили у будівлю Херсонської ОВА. Внаслідок обстрілу загинуло двоє людей.

Як повідомив заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко у Telegram, вранці 15 грудня росіяни вдруге за кілька днів атакували центр Херсона. Ворог вдарив за 100 метрів від будівлі Херсонської ОВА. Наразі відомо щонайменше про двох загиблих.

«Херсон. Ворог знову вдарив по центру міста. 100 метрів від будівлі Херсонської ОВА, яка була атакована вчора», – повідомив Кирило Тимошенко.

Зазначимо, що 14 грудня російські війська обстріляли будівлю Херсонської обласної військової адміністрації. Вибухова хвиля від удару вибила вікна у розташованих поблизу житлових будинках, а в одному з приватних домоволодінь через влучання снаряда у дах спалахнула пожежа. Щонайменше шестеро цивільних отримали поранення.