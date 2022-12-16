Росіяни здійснили черговий масований ракетний обстріл по інфраструктурних об’єктах українських міст. Сили української ППО збили 60 із 76 ворожих ракет. У Кривому Розі росіяни влучили по житловому будинку, відомо про щонайменше трьох загиблих, серед поранених є діти. Під прицілом також була Житомирська, Харківська, Київська, Полтавська області.

ZAXID.NET підсумовує 296 день війни і коротко розповідає про наші перемоги і втрати.

Звідки атакували

Ранок п’ятниці розпочався з повітряної тривоги для усіх областей України. Ворог знову цілився по інфраструктурних об’єктах, через що у кількох областях є проблеми з електропостачанням, подачею води та тепла.

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний повідомив, що під час ранкової атаки росіяни випустили по Україні 76 ракет, з яких 72 – крилаті, 60 ракет загарбників було збито.

У Кривому Розі російська ракета влучила у житловий будинок, наразі відомо про щонайменше трьох загиблих, ще 13 поранені, серед них є діти.

Унаслідок масованого ракетного обстрілу росіяни влучили по об’єкту інфраструктури в Коростені Житомирської області. Окупанти випустили по Харківщині 10 ракет, пошкоджені об’єкти критичної інфраструктури, а весь Харків залишився без світла.

Під час тривоги пролунали вибухи у трьох районах Києва. Також на території області була зафіксована робота ППО. У Броварській громаді на приватні будинки впали уламки ракети. У Києві запровадили екстрені відключення світла, є проблеми з водопостачанням.

Внаслідок прильотів російських ракет обласний цент Полтавщини залишився без електроенергії. У Кременчуці також зникло не тільки електропостачання, а й теплопостачання.

Кіровоградщина та Сумщина також знеструмлені через масовані ракетні удари. «Укренерго» запровадило аварійні відключення електроенергії по всій країні, щоб стабілізувати ситуацію.

Втрати російських окупантів

Станом на ранок 16 грудня втрати Росії серед особового складу становлять понад 97 270 військових. Також було знищено: