Російські окупанти передислоковують окремі підрозділи та відводять частину своїх військ із Каховки та Нової Каховки. Унаслідок обстрілу в Херсоні загинув цивільний. Росія стурбована вразливістю окупованого Криму, саме тому перенесла місце запуску іранських безпілотників до Краснодарського краю.

ZAXID.NET підсумовує 297 день війни і коротко розповідає про наші перемоги і втрати.

Звідки атакували

Росіяни вчергове обстріляли Херсон, унаслідок атаки загинув чоловік, який їхав місто на своєму авто. Тривають обстріли деокупованої частини Херсонської області, ситуація залишається складною. Російські окупанти передислоковують окремі підрозділи та відводять частину своїх військ із Каховки та Нової Каховки. Генштаб ЗСУ зазначає, що росіяни переводять підрозділи у район селища Нижні Сірогози.

Вранці росіяни здійснили ракетну атаку по Одещині, але сили нашої ППО збили дві ворожі ракети типу «Онікс».

Ворог не припиняє обстрілів вздовж лінії фронту та по населених пунктах на Донеччині. Серед ночі був ракетний удар по Краматорську, на Волноваському напрямку відбувалися періодичні артобстріли, також є кілька поранених у Бахмуті.

Міноборони Великої Британії повідомило, що Росія стурбована вразливістю окупованого Криму, саме тому перенесла місце запуску іранських безпілотників до Краснодарського краю.

Втрати російських окупантів

Станом на ранок 17 грудня втрати Росії серед особового складу становлять понад 97 690 військових. Також було знищено: