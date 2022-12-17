Під час обстрілу 36-річний чоловік перебував у машині

17 грудня російські військові обстріляли Херсон. Унаслідок обстрілу загинув чоловік, який їхав у машині.

Як повідомив голова Херсонської ОВА, Ярослав Янушевич, росіяни з артилерії та реактивних систем залпового вогню обстріляли Корабельний район Херсона.

«36-річний чоловік, що перебував у автівці, загинув на місці. 70-річну жінку з пораненням доправили до лікарні. Наразі їй надають необхідну медичну допомогу», – повідомив голова ОВА.

Зазначимо, що 14 та 15 грудня російські війська обстріляли будівлю Херсонської обласної військової адміністрації. Вибухова хвиля від удару вибила вікна у розташованих поблизу житлових будинках, а в одному з приватних домоволодінь через влучання снаряда у дах спалахнула пожежа.

Внаслідок обстрілу загинули 32-річна парамедикиня і 70-річний чоловік, який, імовірно, прийшов, щоб отримати гуманітарну допомогу. Ще двоє людей – 38-річний чоловік і 44-річна жінка отримали поранення.