Росія масово вдарила дронами по столиці та Київській області, але сили ППО показали блискучу роботу, знищивши практично усі безпілотники. У Росії вдруге за три дні під час посадки розбився і згорів гелікоптер Мі-8. Американські аналітики заявляють, що Росія може готуватися до нового широкомасштабного наступу.

ZAXID.NET підсумовує 299 день війни і коротко розповідає про наші перемоги і втрати.

Звідки атакували

Вночі та вранці зі східного узбережжя Азовського моря росіяни випустили по Україні 35 іранських дронів, 30 з них вдалось збити завдяки блискучій роботі наших захисників.

Акати ворожих дронів зафіксовані у Києві та Київській області, де є влучання у об’єкти критичної інфраструктури. Відомо про поранення щонайменше трьох цивільних. Ворог також вчергове наносить удари з важкої артилерії, «Градів» та дронів по Дніпропетровщині. Інформації щодо постраждалих немає, але влада повідомляли про багато руйнувань.

Під постійним прицілом перебуває Херсонська область та деокупований Херсон. Російські окупанти знову атакували центр Херсона та вдарили по будівлі Херсонської ОВА.

Маємо гарні новини з Росії. Там вдруге за три дні під час посадки розбився і згорів гелікоптер Мі-8, цього разу випадок трапився у Магаданській області.

Українська розвідка визнала, українські агенти працюють на території Росії та проводять операції на військових об’єктах.

Американський Інститут вивчення війни (ISW) заявляє про ознаки того, що Росія може готуватися до нового широкомасштабного наступу на Україну в найближчі місяці, але закликає не переоцінювати здатність російських військ до успішного проведення такого наступу.

Втрати російських окупантів

Станом на ранок 19 грудня втрати Росії серед особового складу становлять понад 98 800 військових. Також було знищено: