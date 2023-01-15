Підсумки 326 дня війни
Наші перемоги і втратиОрися Шиян, 0
15 січня Україна оговтується після чергової масованої ракетної атаки напередодні. Через обстріли багатьох регіонів є проблеми з електропостачанням. У Дніпрі продовжують розбирати завали, шукати живих і діставати тіла загиблих мешканців, кількість яких сягнула 30. Тим часом росіяни обстріляли цивільну і критичну інфраструктуру у Херсоні.
ZAXID.NET підсумовує 326 день війни і коротко розповідає про наші перемоги і втрати.
Звідки атакували
Росіяни обстріляли цивільну та критичну інфраструктуру Херсона, влучили у приміщення Червоного Хреста, дитячого реабілітаційного центру та житлову забудову. Семеро людей отримали поранення.
На фронті росіяни не полишають намірів захопити повністю Донецьку область і ведуть наступ на Бахмутському і Авдіївському напрямах. Найгарячіші ділянки фронту — це Бахмут, Соледар, Кліщіївка, Бахмутівка, Спірне. Також ворог готується до наступу на Запорізькому напрямку та підсилюють свої підрозділи там.
Протягом доби противник здійснив 8 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Досі є загроза авіаційних та ракетних ударів по об’єктах критичної інфраструктури, оскільки під час суботньої атаки ворог використав не всі підготовлені ракети.
У Рівненській області українські військові замінували увесь прикордонний периметр із Білоруссю. На півночі області військові активно будують інженерні та фортифікаційні споруди та протитанкові рови.
Авіація Сил оборони України протягом доби завдала 7 ударів по районах зосередження окупантів, а також два удари по позиціях протиповітряної оборони противника. Наші ракетники і артилеристи уразили два райони зосередження живої сили російських загарбників. Противник продовжує зазнавати значних втрат. Через нестачу місць у лікарнях Горлівки Донецької області всіх поранених з лінії фронту на цьому напрямі везуть до Жданівки.
Втрати російських окупантів
Станом на ранок 15 січня втрати Росії серед особового складу становлять понад 115 290 військових. Також було знищено:
- танків – 3 106 (+2);
- бойових броньованих машин (ББМ) – 6 183 (+10);
- артилерійських систем – 2 094 (+4);
- реактивних систем залпового вогню (РСЗВ) – 437 (+0);
- засобів протиповітряної оборони – 219 (+0);
- літаків – 286 (+0);
- гелікоптерів – 276 (+0);
- безпілотників оперативно-тактичного рівня – 1 872 (+5);
- крилатих ракет – 749 (+26);
- катерів/кораблів – 17 (+0);
- автомобільної техніки і цистерн з паливом – 4 846 (+0);
- спеціальної техніки – 187 (+1).