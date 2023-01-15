Окупанти укріплюють свої оборонні рубежі та роблять мінні загородження

Російські окупанти готуються до наступу на Запорізькому напрямку та підсилюють свої підрозділи. Про це повідомив керівник об’єднаного прес-центру Сил оборони Таврійського напрямку полковник Євген Єрін, пише «Еспресо».

«Ситуація на нашому напрямку залишається стабільно складною. Активних дій ворог поки не вчиняє. Проте окупанти постійно обстрілюють наші позиції і бʼють по цивільній інфраструктурі. Найбільш уразливим містом в цій ситуації залишається Херсон», – розповів Єрін.

Полковник також розповів, що окупанти укріплюють свої оборонні рубежі та роблять мінні загородження.

«Зараз відмічається збільшення обстрілів на Запорізькому напрямку. В цілому ворог продовжує готувати свої оборонні укріплення та мінні загородження. Також останнім часом відмічається певне посилення підрозділів окупантів на Запорізькому напрямку, що свідчить лише про підготовку до наступу», – додав він.