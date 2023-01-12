Генштаб ЗСУ спрогнозував подальші плани російської армії
РФ хоче мобілізувати 1,5 млн осіб та сформувати щонайменше 20 нових дивізій
До теми
Генеральний штаб ЗСУ очікує, що найближчим часом російські війська будуть намагатися захопити усю територію Донецької області, а після цього пробувати окупувати решту Запорізької області. Про це повідомив заступник начальника Головного оперативного управління Генштабу ЗСУ бригадний генерал Олексій Громов.
Прогнозується, що в найближчий час противник буде намагатися вийти на адміністративні кордони Донецької області, а в подальшому може активізувати свої дії щодо захоплення лівобережної частини Запорізької області.
Генштаб також прогнозує, що окупанти і надалі будуть завдавати ракетно-авіаційних ударів по об’єктах критичної інфраструктури по всій території України.
Громов додав, що для реалізації своїх планів щодо захоплення України Росія анонсувала масштабні заходи з реформування збройних сил – зокрема збільшення загальної чисельності до 1,5 млн осіб та формування щонайменше 20 нових дивізій.
У Генштабі вважають, що ці дії РФ свідчать про наміри Кремля включитись у довготривале протистояння та підготовку до ведення масштабних бойових дій.
Головною метою противника залишається захоплення всієї території нашої країни і знищення державності України.