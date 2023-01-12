Нездатність російської оборонно-промислової бази вирішити проблему нестачі боєприпасів перешкоджатиме російським військам підтримувати наступальні операції на сході України у 2023 році. Про це йдеться в аналітичному звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

«Американські та українські офіційні особи повідомили CNN 10 січня, що щоденна інтенсивність артилерійського вогню Росії знизилася в деяких районах на 75%, що є історичним мінімумом з початку російського повномасштабного вторгнення», – йдеться в аналітичному звіті.

Російські війська, можливо, нормують артилерійські снаряди внаслідок скорочення поставок або переоцінюють свою тактику. Речник Східного угруповання ЗСУ Сергій Череватий повідомив, що російські війська раніше вичерпали свої запаси 122-мм і 152-мм артилерійських снарядів та інші резерви влітку 2022 року, відзначили аналітики.

Череватий зазначив, що зараз російські війська повинні перекидати додаткові снаряди з тилових районів Росії та закуповувати додаткові боєприпаси в іноземних державах, щоб протидіяти такому дефіциту, що призводить до зниження темпу вогню.

За даними ISW, російські джерела все частіше визнають, що дефіцит російських боєприпасів і постачання суттєво обмежує здатність російських військ просуватися вперед.

За оцінками ІSW, кампанії Кремля з мобілізації навряд чи матимуть вирішальний вплив на хід війни, якщо Росія не вирішить свої фундаментальні проблеми з постачанням своїх військових зусиль в Україні.