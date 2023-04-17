Росія продовжує терористичні методи ведення війни. За 17 квітня окупанти завдали 34 авіаційних удари та 31 раз обстріляли територію України з реактивних систем залпового вогню. У Генштабі ЗСУ зазначили, що є поранені. Все ще високою залишається ймовірність ракетних та авіаційних ударів.

ZAXID.NET підсумовує 418 день війни і коротко розповідає про наші перемоги і втрати.

Звідки атакували

Ворог зосередив наступальні дії на Куп'янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар'їнському напрямках. Найгарячішими точками на фронті є Бахмут та Мар'їнка. Українським військовим впродовж доби вдалося відбити більше ніж 50 атак росіян.

На території Білорусі немає формування наступальних угруповань ворога, але окупанти перевіряють бойову готовність білоруської армії. Впродовж доби під обстрілами були Сумська, Харківська, Донецька області. На Запоріжжі та Херсонщині окупанти намагаються оборонятися та обстрілюють населені пункти.

Українська авіація за добу дванадцять разів вдарила по скупченнях росіян та збила розвідувальний безпілотник. Підрозділом ракетних військ та артилерії вдалося атакувати два райони зосередження живої сили противника та станцію радіоелектронної боротьби.

«Вагнерівці» зізналися, що масово розстрілювали українських дітей. Накази про це віддавав власник ПВК «Вагнера» Євгєній Прігожин.

У російському Бєлгороді на територію підстанції впав невідомий дрон. Там виникла пожежа. У частині міста зникла електроенергія.

Втрати російських окупантів

За інформацією Генштабу, станом на ранок 17 квітня, бойові втрати ворога від початку повномасштабного вторгнення в Україну становлять: