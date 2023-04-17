Місцеві пабліки публікують відео декількох пожеж, які виникли в місті та на його околицях

В ніч на неділю, 16 квітня, невідомий безпілотник атакував електропідстанцію в російському Бєлгороді. Про це повідомляють місцеві ЗМІ.

За попередніми даними, об'єктом атаки стала одна з підстанцій. Вона загорілася, в місті та області почалися проблеми зі світлом.

Місцеві пабліки публікують відео декількох пожеж, які виникли в місті та на його околицях.

Губернатор Бєлгородської області В’ячеслав Гладков повідомив згодом, що обидві пожежі вдалося загасити.

Приблизно в той же проміжок часу, у проекті Deep State повідомили про ураження автономного мобільного комплексу спостереження «Муром-П» на території Бєлгородської області.