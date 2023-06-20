День в Україні розпочався із масштабної атаки росіян по українській інфраструктурі дронами-камікадзе Shahed. Зокрема, вибухи були у Києві та Львові, в якому росіяни атакували об’єкт критичної інфраструктури. Також росіяни атакували об’єкти цивільної інфраструктури Запоріжжя ракетами С-300 та крилатою ракетою «Іскандер-М». Окрім того, стало відомо, що росіяни замінували охолоджувач Запорізької АЕС.

ZAXID.NET підсумовує 482 день війни та коротко розповідає про наші перемоги і втрати.

Звідки атакували

За повідомленням Генштабу ЗСУ, упродовж 20 червня ворог завдав понад 72 авіаційних удари, здійснив 36 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях українських військ та населених пунктах. Упродовж дня ворог обстрілював Чернігівщину, Луганщину, Донеччину, Дніпропетровщину, Запорожжя, Херсонщину і Миколаївщину.

Противник і надалі зосереджує основні зусилля на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках – протягом доби на них відбулось 35 бойових зіткнень.

На Лиманському напрямку ворог проводив наступальні дії в напрямку Кремінна – Ямполівка. На Бахмутському напрямку противник проводив безуспішні наступальні дії у напрямку Оріхово-Василівки Донецької області. На Авдіївському напрямку противник завдав авіаційних ударів в районах Авдіївки та Сєверного, проводив безуспішні наступальні дії поблизу Авдіївки. На Мар’їнському напрямку ворог завдав авіаційного удару в районі Мар’їнки.

Водночас авіація сил оборони за добу завдала 8 ударів по районах зосередження особового складу противника та два – по його зенітно-ракетних комплексах. Також ЗСУ знищили три розвідувальних БпЛА.

Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили три пункти управління, один район зосередження особового складу та військової техніки противника, три станції РЕБ, 17 артилерійських підрозділів на вогневих позиціях, один засіб протиповітряної оборони та ще один важливий об’єкт ворога.

Секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що українські захисники одночасно ведуть як наступальні, так і оборонні дії, пріорітетом яких є «артилерійське знекровлення» російських окупаційних військ.

Втрати російських окупантів

Станом на ранок 20 червня втрати Росії серед особового складу становлять​ понад 221460 військових. Також було знищено: