Біоальтернатива мінеральним добривам є народні засоби

Перед першим плодоношенням помідорів важливим етапом є вчасне підживлення кущів. Коли на кущах починає активно розвиватися друга китиця з квітами, починається період критичної нестачі для помідорів калію та фосфору. І саме їх потрібно вчасно додати у грунт при перших ознаках нестачі, пише «Зелена садиба».

Варіанти підживлення мінеральними добривами:

1 ст.л. подвійного суперфосфату та 1 ч.л сульфату калію на 10 л води (вистачає на 10 кущів);

6 г добрив типу «Бутон» чи «Зав’язь» на 1 л на 1 рослину;

спеціальні мікродобрива для томатів (в пропорції варто дотримуватися рекомендацій виробника).

Народні добрива

Біоальтернатива мінеральним добривам, яку можна використовувати окремо чи разом – народні засоби: