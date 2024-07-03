Чим підживити помідори в липні перед першим плодоношенням: мінеральні та натуральні добрива
Біоальтернатива мінеральним добривам є народні засоби
Перед першим плодоношенням помідорів важливим етапом є вчасне підживлення кущів. Коли на кущах починає активно розвиватися друга китиця з квітами, починається період критичної нестачі для помідорів калію та фосфору. І саме їх потрібно вчасно додати у грунт при перших ознаках нестачі, пише «Зелена садиба».
Варіанти підживлення мінеральними добривами:
- 1 ст.л. подвійного суперфосфату та 1 ч.л сульфату калію на 10 л води (вистачає на 10 кущів);
- 6 г добрив типу «Бутон» чи «Зав’язь» на 1 л на 1 рослину;
- спеціальні мікродобрива для томатів (в пропорції варто дотримуватися рекомендацій виробника).
Народні добрива
Біоальтернатива мінеральним добривам, яку можна використовувати окремо чи разом – народні засоби:
- настій 200 мл курячків чи гною на 10 л води;
- «коктейль» з суміші органіки (як для першого підживлення);
- настій попелу (500 мл або 2 склянки на 10 л води залишають настоюватися на дві доби, перед використанням проціджують та розводять ще одним відром води);
- відвар цибулевого лушпиння (1 л лушпиння кип’ятять у 2 л води 10-15 хв, проціджують і розчиняють у відрі води);
- настій бананових шкірок (2-3 порізані шкірки на 1 л води, настоювати 2-3 дні);
- настій кропиви;
- біодобрива, розведені за інструкцією;
- дріжджова закваска (100 г свіжих чи сухих дріжджів на відро теплої води з додаванням варення чи цукру для підживлення, після початку активного бродіння суміш розводять 1:5 з водою і використовують для рослин).
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