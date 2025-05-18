Скільки платитимуть українці за світло в червні

З травня мешканці будинків з електричним опаленням не мають пільг на оплату електроенергії, адже завершився опалювальний сезон. Також минув рік від останнього зростання тарифу на електроенергію. Деякі експерти говорять про ймовірне підвищення цін на світло в червні 2025 року. Розповідаємо, що про це відомо.

Пільговий період завершився

Постанова уряду передбачала, що в період із 1 жовтня по 30 квітня для людей, які мають квартири/будинки з електроопаленням, діють пільгові ціни на електроенергію:

за споживання до 2000 кВт-год на місяць – 2,64 грн/кВт∙год на весь обсяг електроенергії;

за споживання понад 2000 кВт∙год на місяць – 4,32 грн/кВт-год на весь обсяг спожитої електроенергії.

У травні пільговий тариф вже не застосовується, оскільки завершився опалювальний сезон, на час якого діяли пільги.

Водночас в Україні продовжують діяти тарифні коефіцієнти для власників двозонних та тризонних лічильників електроенергії. Для них ціна електроенергії вночі – з 23:00 до 7:00 – менша від основного на 50%.

Що буде з цінами на світло влітку

З 1 червня 2024 року тариф на електроенергію для побутових споживачів збільшився з 2,64 грн/кВт-год до 4,32 грн/кВт-год. Тариф є фіксованим та не диференціюється в залежності від обсягу споживання.

Нового підвищення тарифу на електроенергію, за словами прем’єр-міністра Дениса Шмигаля, наразі не планується.

«У нас немає в уряді дискусії щодо тарифів. Ми не розглядали можливість підняття тарифів найближчим часом», – цитує прем’єра Еспресо.TV.

Згідно з жовтневим меморандумом Міжнародного валютного фонду, підвищення цін на енергоносії в Україні найближчим часом також не планується. Документ не містить вимог щодо збільшення тарифів для України.

Водночас голова Спілки споживачів комунальних послуг Олег Попенко в все ж припускає, що з початку літа ціна на електроенергію може зрости до 6,64 грн за кВт-год.