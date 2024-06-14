Пиріг з черешнями. Рецепт дня0
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Частіше для випічки обирають вишню. Спробуйте приготувати цей простий пиріг з черешнею – і ви отримаєте зовсім інший смак, який нічим не поступається в яскравості смаку вишневого пирога.
Інгредієнти:
- черешні – 500 г;
- борошно – 200 г (+20 г для посипання форми);
- яйця – 4 шт.;
- молоко (2,5%) – 400 мл;
- цукор – 120 г;
- ванільний цукор – 10 г;
- кориця – 2 ч. л.;
- вершкове масло (для змащування форми) – 20 г.
Спосіб приготування:
Увімкніть розігріватися духовку до 180 градусів. Дістаньте вершкове масло, щоб воно нагрілося до кімнатної температури і ним було зручно змащувати форму.
Помийте черешню та очистіть ягоди від кісточок. Якнайкраще підійдуть темні сорти, бо вони більш соковиті та м’які, радить шеф-кухар Євген Клопотенко. Перекладіть в друшляк ягоди, щоб стекла зайва рідина.
У миску вбийте яйця, додайте цукру, ванільного цукру та перемішайте вінчком, щоб маса побіліла. До цукрово-яєчної суміші всипте 200 г борошна та перемішайте до однорідності. Маса має нагадувати консистенцію густої сметани. Влийте молоко та знову перемішайте. Тепер консистенція стане рідкою та схожою на нежирну сметану і добре стікатиме з віничка.
Форму діаметром 20 см змастіть вершковим маслом та притрусіть борошном. Викладіть на дно форми підготовлені ягоди та розподіліть їх рівномірно. Посипте черешні корицею.
Влийте у форму тісто та ставте випікатися на 35 хвилин. Готовий пиріг з черешнями дістаньте з духовки, дайте повністю остигнути та стабілізуватися.