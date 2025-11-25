І щоб сирники вийшли ніжними та повітряними, варто додати один простий інгредієнт

Сирники – одна із найпопулярніших страв на сніданок. І щоб сирники вийшли ніжними та повітряними, варто додати один простий інгредієнт. ТСН розповідає, який саме.

Кулінари розповідають, що основний секрет пишних сирників полягає в тому, щоб використовувати рисове борошно замість пшеничного.

Для сирників вам знадобиться 500 грамів сиру, 50 грамів цукру, 1 яйце, ложка ванільного цукру та 30 грамів рисового борошна. Всі ці продукти слід ретельно перемішати, сформувати сирники та відправити їх на розігріту сковорідку з маслом. І щоб сирники вишли смачними, їх потрібно обсмажувати з двох боків по три хвилини.

Також якщо у вас під руками не знайшлося рисового борошна, кулінари радять замінити його на манку або крохмаль.