Анджеліна Джолі з власником мережі «Львівські круасани» Андрієм Галицьким

Візит голлівудської зірки Анджеліни Джолі у заклад «Львівські курсанти» в суботу, 30 квітня, зумовив збільшення продажів у мережі. Про це власник мережі Андрій Галицький розповів виданню Forbes.

За словами Андрія Галицького, візит акторки, яка приїхала в Україну з гуманітарною місією, підняв продажі в мережі фастфуду. Зокрема, в цьому самому закладі на Сихові, куди спонтанно зайшла Джолі, в суботу та неділю продажі виросли на 20%. Збільшились продажі й в інших закладах мережі. Так, в іншій пекарні, якою управляє франчайзі «Львівських круасанів» Володимир Барановський, в неділю виторг виріс на 23%.

«Львівські круасани» частину коштів отриманих з продажу планують перераховувати благодійній організації, яка допомагає дітям.

«Це буде львівський «Охматдит», куди їздила Джолі або інша організація. Ми ще обираємо. Ми хочемо продовжити цей кейс з дітьми, оскільки Джолі піклується про них», – каже Андрій Галицький.

За його словами, мережа уже перерахувала понад 50 000 грн, які за один день вторгувала пекарня, де побувала голлівудська зірка.

Довідка. Франчайзингова мережа «Львівські круасани» відкрилася у 2015-му році. Мережа належить львівʼянам – братам Андрію та Євгену Галицьким. До неї входить 149 закладів по всій Україні, однак через війну частина закладів не працює.