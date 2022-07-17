Команда пластичних хірургів зі США разом з українськими лікарями оперуватимуть постраждалих від війни. Йдеться про пацієнтів із травмами голоси, обличчя та шиї. Операції проводитимуть в Івано-Франківській обласній лікарні.

Про старт ініціативи із надання медичної допомоги постраждалим внаслідок війни повідомила прес-служба Івано-Франківської обласної клінічної лікарні. Проект зі сторони франківської лікарні координує отоларинголог Наталія Комашко.

«Команда американських лицевих пластичних хірургів оперуватиме пацієнтів з травмами голови, обличчя та шиї. Реконструктивні операції лікарі зі США робитимуть разом з фахівцями нашого закладу», – йдеться у повідомленні лікарні.

Гуманітарна програма створена у співпраці з American Academy of Facial Plastic & Reconstructive Surgery (The Educational and Research Foundation) та організаціями Razom for Ukraine та INgenius. Реалізує ініціативу медична місія Face to face Ukrainian Medical Mission.

Франківські лікарі звертаються до усіх небайдужих поділитися інформацією про постраждалих від війни, яким необхідна так: контактні дані можна надсилати в Telegram/Viber за номером +380974662059.